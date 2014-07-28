У вищих військових навчальних закладах триває вступна кампанія

У навчальному закладі був створений пакет друкованих та мультимедійних матеріалів про Військову академію в Одесі, який поширювався через систему військових комісаріатів, військових ліцеїв, школи регіону, інтернет-сайти та соціальні мережі.

Впродовж вступної кампанії кандидати на навчання пройдуть фахові випробування та психологічне тестування, продемонструють рівень фізичної підготовки.

За результатами вступних випробувань, враховуючи результати зовнішнього незалежного оцінювання та середнього балу атестату про повну загальну середню освіту, а також стан здоров’я абітурієнтів, приймальною комісією буде прийнято рішення щодо відбору та зарахування найкращих кандидатів на перший курс навчання.

В Академії сухопутних військ, а також її структурному підрозділі — Військовому коледжі сержантського складу, теж триває вступна кампанія.

"Кількість охочих вступити до нашого навчального закладу є досить великою. Географія абітурієнтів охоплює майже всі регіони України", - зазначив начальник Академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Він повідомив, що бажання стати курсантами виявили й військовослужбовці, які беруть участь в антитерористичній операції в південно-східних областях держави.

Після зарахування до вишу із юнаками впродовж місяця на польовій базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії буде проведено первинну військово-професійну підготовку.

Варто зауважити, що головним мотивом вступу до Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного юнаки назвали бажання захищати суверенітет і незалежність своєї держави.