Лікарі Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону провели унікальну операцію

Під час передопераційної підготовки пораненого полковники медичної служби Олександр Варченко, Андрій Самойлинко, полковник медичної служби у відставці Микола Драчевський, капітан медичної служби Сергій Олійник та працівник збройних сил Наталія Капшук розробили детальний план операційного втручання, пошук найкращого замісного пластичного матеріалу, говориться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Військовослужбовець під час виконання завдань у рамках проведення АТО отримав поранення трьох суміжних областей правої половини обличчя: осколки вразили око, роздробили гайморову пазуху, бокову та нижню стінку очниці, вирвали деяку частину кістки, шкіри та нижню повіку.

Хірургічна операція, яка тривала майже 5 годин, пройшла успішно. У військовослужбовця за допомогою металевої сітки відновлено бокову та нижню стінки очниці, що дозволило сформувати саму очницю, де в майбутньому буде встановлено протез ока, за рахунок іншої сітки - титанової - усунено спотворення правої частини обличчя. Також відновлено та зафіксовано стінки верхньощелепної пазухи, виконано пластику шкіри та нижньої повіки місцевими тканинами.

"Унікальність операції полягала в тому, що завдяки операції військовослужбовцю повернуто звичний вигляд обличчя. Крім того, хірургічне втручання виконувалося бригадою фахівців різного профілю одночасно", - зазначив начальник клініки щелепно-лицьової хірургії, стоматології, отоларингології та очних хвороб полковник медслужби Олександр Варченко.

На даний час захисник України проходить реабілітацію.