У РНБО підтвердили інформацію про арешт в Росії 5 українських офіцерів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

“За оперативною інформацією, щодо 18 наших військовослужбовців порушено кримінальні справи, п'ятьох офіцерів затримано», - сказав він.

«Наші військові вимагають зустрічі з українськими дипломатами. Генеральний консул України з Ростова-на-Дону намагався зустрітися із співвітчизниками та з'ясувати підстави їх затримання. Натомість російська сторона незаконно відмовила у зустрічі, чим грубо порушила норми міжнародного права”, - підкреслив Лисенко.

Відповідаючи на уточнююче запитання щодо затриманих офіцерів, речник РНБО сказав, що арештованих офіцерів “справді вивезли”.

Читайте такожУ РФ силою утримуються 46 українських військових, щодо 18 відкрито кримінальні справи - РНБОТакож Лисенко зазначив, що частина звільнених бійців з рядового та сержантського складу, які повернулись до України, в доповідях зазначили, що співробітники ФСБ Росії вимагали від них зізнатися, що начебто вони обстрілювали територію РФ.

“Проте у нас є підтверджена фактами інформація, що саме територію Росії спочатку обстрілюють терористи. Потім вони стріляють по українським військовим, а російські військові відповідають вогнем у бік місць дислокації українських військ”, - зазначив Лисенко.

Читайте такожЗа останню добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців - РНБОЯк повідомляв УНІАН, кілька днів тому частина військовослужбовців сил АТО після тривалого обстрілу з танків, важких гармат, БМ 21 «Град» та по закінченню в них боєприпасів були змушені відійти на територію Російської Федерації. Перед відходом вони підірвали залишки бойової техніки та знищили свою зброю.