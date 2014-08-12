Морпіхи і авіатори ВМС провели заходи з посилення охорони і оборони одного із пунктів базування
16:39, 12 серпня 2014Військо
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Особовий склад підрозділів морської піхоти спільно з морською авіацією Військово-Морських Сил Збройних Сил України відпрацював питання посилення охорони і оборони одного із пунктів базування флоту та відсічі нападу «незаконних збройних формувань».
Морпіхи і авіатори ВМС вжили заходів щодо посилення охорони і оборони одного з пунктів базування / wikipedia.org
Метою заходів, до яких також залучалися екіпажі кораблів і суден, було удосконалення взаємодії між визначеними підрозділами, підвищення льотного, десантного вишколу, тактичної підготовки особового складу в ході виконання завдань з посилення охорони і оборони пункту базування. Читайте такожНа Одещині тривають спільні навчання підрозділів ВМС ЗСУ і батальйонів територіальної оборони
За оцінкою представника управління військ берегової оборони ВМС ЗС України, чіткі і тактично грамотні дії морських піхотинців і морських авіаторів дозволили дати рішучу відсіч спробам проникнення до місць стоянки кораблів і суден.
Заходи з посилення охорони і оборони проводитимуться і в інших пунктах базування флоту.
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