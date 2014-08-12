Прикордонники відбили напад бойовиків у районі населеного пункту Побєда

Прикордонники відбили напад терористів у районі населеного пункту Побєда Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою», - заявив він.

«Сьогодні з 11.15 майже годину тривало вогневе протистояння між прикордонниками й терористами у районі населеного пункту Побєда Донецької області», - сказав Лисенко.

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За його словами, бойовики використовували стрілецьку зброю для атаки прикордонного наряду, який ніс службу з охорони державного кордону. «Прикордонники відкрили вогонь у відповідь та відбили напад», - наголосив Лисенко.