Прикордонники відбили напад бойовиків у районі населеного пункту Побєда
Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою.
Прикордонники відбили напад терористів у районі населеного пункту Побєда Донецької області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожКанада передасть українським прикордонникам 32 тонни військового спорядження
«Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою», - заявив він.
«Сьогодні з 11.15 майже годину тривало вогневе протистояння між прикордонниками й терористами у районі населеного пункту Побєда Донецької області», - сказав Лисенко.
Читайте такожЛуганські прикордонники надали ОБСЄ докази обстрілу території України з боку РФ
За його словами, бойовики використовували стрілецьку зброю для атаки прикордонного наряду, який ніс службу з охорони державного кордону. «Прикордонники відкрили вогонь у відповідь та відбили напад», - наголосив Лисенко.