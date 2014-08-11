Десантники відбили атаку терористів в районі села Макарове та Піски Луганської області
13:17, 11 серпня 2014Військо
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Українські десантники відбили атаку терористів в районі села Макарове та Піски Луганської області.
Українські десантники відбили атаку терористів / Фото: Минобороны
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожЛьвівські десантники знищили колону терористів, що рухалася до Луганська
«Після мінометного обстрілу блокпосту в районі села Макарове та Піски Луганської області терористи здійснили невдалу спробу атакувати наших десантників, але отримали гідну відсіч та понесли значні втрати», - заявив він.
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