Десантники відбили атаку терористів в районі села Макарове та Піски Луганської області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.Читайте такожЛьвівські десантники знищили колону терористів, що рухалася до Луганська

«Після мінометного обстрілу блокпосту в районі села Макарове та Піски Луганської області терористи здійснили невдалу спробу атакувати наших десантників, але отримали гідну відсіч та понесли значні втрати», - заявив він.