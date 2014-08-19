За добу в зоні АТО загинув один військовий, 28 поранені
13:01, 19 серпня 2014Військо
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Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
REUTERS
За минулу добу загинув один український військовослужбовець, 28 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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За його словами, «за минулу добу загинув один військовослужбовець та 28 отримали поранення».
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