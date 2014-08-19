За добу в зоні АТО загинув один військовий, 28 поранені

За минулу добу загинув один український військовослужбовець, 28 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожРНБО: при обстрілі бойовиками колони з біженцями загинули щонайменше 15 осіб

За його словами, «за минулу добу загинув один військовослужбовець та 28 отримали поранення».