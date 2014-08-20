Українські та американські військові авіатори провели зустріч у Вінниці

У Вінниці відбулась робоча зустріч представників Командування Повітряних Сил ЗС України з військовою делегацією командування військово-повітряних сил Збройних сил США в Європі та офісу Аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні.

Робочу групу українських військових, в яку ввійшли офіцери управлінь, служб, відділів штабу Командування Повітряних Сил, очолив перший заступник командувача виду ЗС України генерал-лейтенант Сергій Дроздов.

В рамках зустрічі пройшов брифінг, під час якого сторони обговорили ряд питань, зокрема, обмін досвідом в застосуванні авіації, визначення обсягів матеріально-технічної допомоги з боку Збройних сил США.

Генерал-лейтенант Сергій Дроздов наголосив на важливості діалогу між збройними силами обох держав, нарощуванні партнерських зв’язків та обговоренні шляхів, які допоможуть у вирішенні надання необхідної допомоги українським військовим підрозділам.

Як зазначив аташе з питань оборони при Посольстві США в Україні полковник Джозеф Хікокс, на даний час у процесі розгляду перебуває питання щодо обсягів матеріально-технічної допомоги для особового складу авіаційних частин.

"Коли мені стало відомо, що військові літальні апарати потребують відповідних засобів, які б забезпечували їх ефективний захист від ворожих систем протиповітряної оборони, я відразу проінформував про це керівництво командування військово-повітряних сил Збройних сил США в Європі. Саме тому в складі делегації знаходяться його представники. Разом із ними ми будимо робити перші кроки, щоб визначити потреби українських військових авіаторів", - наголосив полковник Джозеф Хікокс.