«Майбутнє України у ваших руках! Саме ви будете розбудовувати нашу державу, адже ви — наше майбутнє!» — Гелетей

— На виконання доручення Президента України щодо посилення соціальної підтримки військовослужбовців, які отримали поранення під час проведення антитерористичної операції, у Міністерстві оборони було прийнято рішення надати їм можливість уже цього року вступити до вищих військових навчальних закладів та навчальних підрозділів цивільних вищих навчальних закладів на заочну форму навчання для отримання вищої освіти за цивільними напрямами підготовки, — зазначив генерал-полковник Валерій Гелетей.

За його словами, до цієї ініціативи з повним розумінням і підтримкою поставилось керівництво Міністерства освіти і науки України та ректори провідних вищих навчальних закладів України, у складі яких є військові навчальні підрозділи.

Варто зауважити, що за дорученням ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леоніда Губерського та ректора Державного університету телекомунікацій Володимира Толубка, були створені виїзні приймальні комісії. Ці комісії працювали у Головному військово-медичному клінічному центрі у місті Києві, Військово-медичному клінічному центрі реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України у місті Ірпінь та інших військових медичних центрах.

Результатом роботи комісій стало те, що студентами-заочниками стали 51 військовослужбовець ЗС України.

— Це добрий старт і ця цифра буде збільшуватися. Серед тих, хто вступив до ВНЗ — справжні Герої української армії. Герої тому, що ці люди безпосередньо були в зоні АТО, безпосередньо забезпечували мир і спокій, приймали мудрі рішення та вчиняли геройські вчинки. За це їм честь і хвала! — звертаючись до присутніх сказав Міністр оборони України.

Перед тим як вручити посвідчення військовим, генерал-полковник Валерій Гелетей озвучив присутнім прізвища справжніх героїв Української армії, яких зараховано на навчання до вищих навчальних закладів України.

— Це солдат Юрій Весельський, який незважаючи на отримане поранення під Слов’янськом продовжував керувати боєм та здійснив евакуацію особового складу і техніки. Юрія було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. А майбутній студент — солдат Сергій Ільницький отримав з рук Президента України орден «За мужність» ІІІ ступеня за те, що при виконанні завдання на кордоні в Луганській області, незважаючи на поранення, забезпечив доставку боєприпасів, — розповів Міністр оборони України. — Ще один майбутній студент Національного університету імені Т.Г. Шевченка старший сержант Сергій Козак проявив мужність та героїзм під час бойових дій в місті Добре в Донецькій області. Героя нагороджено державним орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Справжню мужність після складного поранення в шию під Слов’янськом проявив солдат контрактної службі Ілля Дроздюк. У липні в боях під Амбросієвкою також відзначився солдат Юрій Шипітько, який один з перших відгукнувся на мобілізацію, — додав він.

За його словами не всі військовослужбовці, які проходять лікування у медичних закладах, змогли прийти до цієї зали на урочистий захід, враховуючи стан здоров’я.

— Серед нас також знаходиться мати солдата Євгена Городничука — Любов Михайлівна. Її син Євген — 9 серпня у складі батальйону «Айдар» під час розблокування бойових товаришів, які перебували в оточенні (місто Красний Яр, під Луганськом) отримав складне спинальне поранення. В залі присутня дружина військовослужбовця Сергія Рощина — Анастасія Олександрівна. Її чоловік Сергій виконуючи завдання в розвідці отримав важку травму. Низький уклін Вам і всім іншим родичам наших військовослужбовців, хто їх підтримує у складний період життя та допомагає з надією дивитися в майбутнє, в тому числі щодо отримання фахової вищої освіти, — зауважив генерал-полковник Валерій Гелетей.

Міністр оборони України наголосив, що навчання усієї зазначеної категорії військовослужбовців буде проводитися виключно за державний кошт.

— Враховуючи, що сьогоднішній захід проводиться напередодні великих державних свят — Дня Прапора і Дня Незалежності України я виконаю почесну місію — вручаю Вам документи, які засвідчують Ваш новий статус — студентів вищих навчальних закладів, — сказав Міністр оборони. — Серед присутніх сьогодні — це майбутні юристи, економісти і фінансисти. Це буде майбутнє нашої держави. Я надіюся, що більшість із вас буде працювати в системі Міністерства оборони України, тому що кращих патріотів ніж ви — зараз важко знайти. Бажаю всім вам успіху, щоб завжди були такими героями. На вас дивляться усі тож будьте тими, на кого усі рівнятимуться, — підкреслив він.

Також Міністр оборони України висловив бажання, щоби в оборонному відомстві збільшилась кількість справжніх фахівців і патріотів нашої держави.

— Держава повинна розуміти, що ці герої мають першочергове право безоплатно навчатися у вищих навчальних закладах, — зазначив Міністр оборони України та порадив іншим бажаючим не втрачати свій шанс стати студентом вищого навчального закладу.

— Найближчим часом ми зробимо все можливе, щоб звільнити окуповані землі та щоб відновити територіальну цілісність України. Щоб ніхто не мав права зазіхати на нашу землю і щоб держава та увесь український народ завжди пам’ятали, що саме ці люди роблять мир і спокій в нашій державі — саме ви. Я вам дякую! — зазначив Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей.