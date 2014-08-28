Бойовики та військові РФ готують потужний наступ у напрямку Шахтарськ-Іловайськ

Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України на своїй сторінці у Твіттері.

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Терористи та російські військові збираються в потужне угрупування для проведення наступу в напрямку Шахтарськ-Іловайськ — РНБО України (@rnbo_gov_ua) August 28, 2014

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко наразі скликає термінове засідання РНБО через російське вторгнення до України.