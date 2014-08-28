Бойовики та військові РФ готують потужний наступ у напрямку Шахтарськ-Іловайськ

13:05, 28 серпня 2014
Військо
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Терористи та російські військовослужбовці збираються в потужне угрупування для проведення наступу в напрямку Шахтарськ-Іловайськ.

REUTERS

Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони України на своїй сторінці у Твіттері.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко наразі скликає термінове засідання РНБО через російське вторгнення до України.

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