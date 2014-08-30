Гелетей привітав працівників та ветеранів авіаційної промисловості і транспорту з нагоди Дня авіації

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

"Щиро вітаю Вас з державним святом — Днем авіації. У цей день ми вшановуємо славні традиції авіації України, відважних українських льотчиків, конструкторів, дослідників і випробувачів. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддав життя за право українського народу жити у вільній країні", - йдеться у привітанні Гелетея. Читайте такожУ Борисполі на День авіації покажуть "волонтерський" Ан-26

Сьогодні військова авіація є гордістю і надією нашої держави. Щодня ви виказуєте героїзм, мужність та високий професіоналізм в зоні проведення антитерористичної операції, вважає міністр.

Безстрашно піднімаєте в небо бойові літаки та вертольоти, перевозите особовий склад і вантажі, знищуєте броньовану техніку та вогневі позиції терористів, захищаючи незалежність і територіальну цілісність України.Щиро дякую Вам за сумлінне та самовіддане виконання своїх обов’язків! Бажаю Вам і вашим сім’ям миру, міцного здоров’я та родинного благополуччя", сказав Гелетей.