За останню добу до військового шпиталю Дніпропетровська привезли понад сто поранених

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України з посиланням на начальника медичної частини військового госпіталю підполковника медичної служби Олега Полякова.

За його словами, протягом останньої доби медична установа прийняла понад сто поранених військовослужбовців.

"Здебільшого захисники Вітчизни мають кульові та мінно-вибухові поранення, вогнепальні переломи кісток кінцівок, баротравми тощо", - розповів офіцер.

Читайте такожПонад 80 поранених під Іловайськом бійців привезли до ДніпропетровськаТакож Поляков зазначив, що для покращення спеціалізованої медичної допомоги пораненим військовослужбовцям до військово-медичної установи прибули фахівці з Головного військово-медичного клінічного ордену Червоної Зірки центру «Головний військовий клінічний госпіталь» та Військово-медичних клінічних центрів Західного і Південного регіонів.

Для проведення лікування та реабілітації поранених військовий госпіталь забезпечений всіма необхідними медичними препаратами, якісними харчовими продуктами, проте потребує оновлення застарілої медичної апаратури.