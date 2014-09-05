Мати десантника із 25-ї бригади: "Вони знають, якою важкою ціною дається мир"

Участь у ньому взяли і матері та дружини військовослужбовців 25 окремої повітряно-десантної бригади ВДВ ЗС України, чиї чоловіки та сини сьогодні беруть участь в антитерористичній операції.

"Сьогоднішня інформація, яка була поширена деякими центральними ЗМІ, спрямована на підрив духу десантників, наших чоловіків і синів. Але я вас запевняю, що вони — Герої, і перш ніж оприлюднювати таку інформацію у своїх ЗМІ, ви повинні її перевірити", — звернулася до журналістів Тетяна Володимирівна, мати десантника, який знаходиться на передовій, та наголосила, що жінки прийшли на брифінг з мирною акцією.

"Наші чоловіки та сини служать у 25 окремій повітряно-десантній бригаді. Якщо хтось забув, там загинуло багато військовослужбовців. Тому ми вимагаємо, щоб на кожному телеканалі, де була озвучена дезінформація, було спростування!" — зазначила Тетяна Володимирівна.

"Ми нікому не дамо образити своїх хлопців. І девіз усіх десантників, а віднедавна вже і наш — їх матерів та дружин — «Ніхто крім нас»! І ми не дозволимо розповсюджувати брехню. Ми цього не допустимо, не дозволимо паплюжити ім’я і честь десантників", — сказала Тетяна Володимирівна.

"Я хочу від імені всіх матерів, чиї діти зараз на передовій, повідомити, що в нас вже є своя армія, і наша зброя така, проти якої ніщо не в силі виступити, — це наша любов і підтримка, ми справді пишаємося нашими синами! І те, що ми сьогодні тут, і у ваших квартирах мир — це саме їх заслуга. Вони знають, якою важкою ціною дається мир, що їх близьким важко, але захищають нас із вами. Саме це ви маєте доносити щодня до усіх", — наголосила мати десантника.