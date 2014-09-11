Другокурсники Харківського університету Повітряних Сил здійснили перший самостійний політ

Захід пройшов у рамках цьогорічної льотної практики на аеродромі Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової Товариства сприяння оборони України.Читайте такожЛітак Ан-26 «Фенікс» піднявся у небо

— Другокурсники виконали перший самостійний політ на новітньому вітчизняному легкомоторному літаку ХАЗ-30. До цього вони разом із досвідченими льотчиками-інструкторами провели певну кількість годин у небі, після чого були допущені до самостійних польотів. Вже з наступного року вони пересядуть у кабіни більш складних у керуванні літаків типу Л-39 «Альбатрос» та Ан-26, — розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника ХУПС військовий льотчик І класу генерал-майор Андрій Алімпієв.

Після завершення польотів кращі курсанти були заохочені грамотами від командування університету.