За час проведення АТО на Донбасі загинули 873 українських військовослужбовців

З початку проведення АТО на сході України загинули 873 українських військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

За його словами, ще 3 тис. 275 військовослужбовців отримали поранення.

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Лисенко зазначив, що з часу вступу в дію мінських домовленостей від 5 вересня про режим припинення вогню загинули 5 українських військовослужбовців, з них троє прикордонників, один військовослужбовець ЗСУ та один боєць Національної гвардії. Від тяжких поранень, отриманих до оголошення перемир’я, за останні дні у лікарнях померли троє військовослужбовців ЗСУ.

За минулу добу в зоні АТО втрат серед особового складу не має.