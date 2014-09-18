У Вінниці відкрили меморіальну дошку Герою України Костянтину Могилку

Дорослі та молодь зібралися разом, щоб вшанувати подвиг патріота, військового пілота, котрий віддав своє життя за рідну Батьківщину, подарувавши шанс жити десяткам, а може й сотням українців, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

6 червня екіпаж літаку Ан-30Б "Блакитна стежа" проводив фотографування місцевості над Слов’янськом. Під час виконання завдання у правий двигун влучила ракета, випущена ворогом із ПЗРК. Повітряне судно почало втрачати висоту. Командир екіпажу підполковник Костянтин Могилко наказав усім вистрибувати, разом із правим льотчиком, не зважаючи на смертельну небезпеку, відвів майже на 60 км від населеного пункту ушкоджений літак, чим не допустив жертв серед цивільного населення.

Встановлення меморіальної дошки ініціювали батьки учнів школи, в якій здобував середню освіту Костянтин Могилко.

У заході взяли участь батьки Героя, представники командування повітряних сил збройних сил, міської ради, друзі, вчителі та однокласники.

Військовий пілот залишив теплі спогади у пам’яті тих, хто з ним був знайомий. А для школярів він став зразком мужності, відданості присязі та громадському обов’язку.

"Велике вам дякую за шану до нашого сина. Усім хочеться побажати здоров’я. А ви, діти, добре навчайтеся, щоб стати справжніми українцями, люблячими свою Батьківщину", - зазначив батько льотчика Віктор Могилко.

Після завершення заходу присутніх запросили до актової зали школи для перегляду документального фільму про життя Костянтина Могилка та зустрічі з творцями кінострічки.