2,5 тисячі українських військових дістали поранення за час АТО

Про це на брифінгу заявив журналістам директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони Віталій Андронатий, пише видання "Новости Донбасса".

"Вони всі розподілені по військових госпіталях, військово-медичних клінічних центрах, а найважчі знаходяться у високоспеціалізованих закладах", - зазначив Андронатий.

За його словами, близько 950 військовослужбовців, які отримали "легкі" поранення, на даний момент знаходяться в медустановах, а близько 30% повністю одужали і повернулися в стрій.

Читайте такожЗа добу на Донбасі 2 українських військових загинули, 3 були поранені, 6 зникли безвістиЗа словами радника Президента Ольги Богомолець, на даний момент 49 осіб потребують нейрореабілітації та протезування.

Серед бійців, що отримали поранення в ході АТО, на даний момент за кордоном перебуває 37 осіб: у США - 1, в Німеччині - 19, в Ізраїлі - 7 і в Литві - 10.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що по всій Україні пройдуть військово-медичні навчання.