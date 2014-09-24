Патріарх УПЦ КП освятив храм на території військової частини 101 окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ

Його Святості співслужили настоятель храму протоієрей Костянтин Лозинський, перший проректор Київської православної богословської академії протоієрей Олександр Трофимлюк, головний військовий священик Київського гарнізону протоієрей Тарас Мельник, протоієрей Петро Бойко, протоієрей Роман Маланяк.

Під час богослужіння Святійший Патріарх та духовенство помолилися за здоров’я і збереження життя воїнів 101 бригади, що боронять незалежність України на Донбасі.

За богослужінням молилося командування та особовий склад 101 окремої бригади, зокрема командир бригади полковник Микола Швець, заступник командира військової частини підполковник Віктор Терлецький.

Богослужіння прикрасив спів хору студентів Київської православної богословської академії.

Опісля освячення Святійший Владика звернувся до військових з архіпастирським словом. Патріарх Філарет привітав особовий склад бригади з освяченням храму та зазначив, що Православна Церква за кожним богослужінням молиться за воїнів, адже обравши для себе таке служіння і життєвий шлях, людина свідомо готова покласти своє життя за державу та співвітчизників.

Патріарх Філарет нагородив орденами та медалями святого Юрія Переможця: командира 101 окремої бригади полковника Миколу Швеця, заступника командира військової частини підполковник Віктора Терлецького, підполковника Олександра Біляєва, майора Олександра Хоменка, майора Андрія Митченка, які найбільше спричинилися до будівництва військового храму. Солдатів бригади, які долучилися до будівництва та прикрашення храму, Святійший Владика відзначив Благословенними грамотами.

Командир військової частини полковник Микола Швець подякував Святійшому Патріарху Філарету за архіпастирський візит до військової частини та зазначив, що день освячення бригадної каплиці стане ще одним важливим святом в історії військової частини поруч із днем її заснування. Від імені командування окремої бригади полковник Швець нагородив Святійшого Владику подякою та пам’ятним нагрудним знаком.