У Міноборони розказали, на що витрачають гроші

«Гарантувати безпеку держави може тільки добре оснащене та підготовлене військо. Для цього потрібні великі фінансові ресурси».

На цьому під час брифінгу в «Укрінформі» наголосив директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України генерал-лейтенант Іван Марко.

За його словами, відповідно до Закону України «Про державний бюджет», на поточний рік Міністерству оборони передбачено 27 млрд грн, що складає 1,8% від ВВП. З цієї суми 13,7 млрд грн призначено за загальним фондом, 11,7 млрд грн отримано з коштів резервного фонду, 1,5 млрд грн — спеціальний фонд, який формується в Міністерстві оборони, 149 млн грн — благодійна допомога від небайдужих громадян України. За призначенням — 14,7 складають соціальні виплати та захищені видатки, 12,3 млрд грн — кошти на матеріально-технічне забезпечення, утримання Збройних Сил, техніки та підготовку військ.

— Основне завдання — забезпечити цільове ефективне використання коштів, — наголосив директор Департаменту фінансів Міноборони.

За його словами, з резервного фонду на матеріально-технічне та соціальне забезпечення потреб оборони, проведення АТО Урядом виділено 18,3 млрд грн. Для Міністерства оборони України з цієї суми передбачено 11,702 млрд грн.

— Наголошую, з виділеної суми — 11,702 млрд грн, а не «18 мільярдів», про які говорять окремі політики — відповідно до помісячного розпису ми вже отримали 6,9 млрд грн, які вже обліковані у Державному казначействі і використовуються за відповідним напрямком, — розповів генерал-лейтенант Іван Марко.

Станом на 25 вересня з останньої суми використано 3,8 млрд грн, а на залишок вже взяті бюджетні зобов’язання. Зокрема, 1,249 млрд грн — на ремонт озброєння та військової техніки, 720 млн грн — на грошове забезпечення, 336 млн грн — на закупівлю пально-мастильних матеріалів, 534 млн грн — на закупівлю озброєння та військової техніки. 126 млн грн — на рахунку для харчування особового складу і будуть перераховані по мірі надходження актів.

— Хочу звернути увагу, що невикористані кошти знаходяться на рахунках Держказначейства, відповідно до чинного законодавства, а не «гуляють» по комерційних банках. На них вже взяті бюджетні зобов’язання і укладені контракти. Кошти будуть використані по мірі надходження продукції, — повідомив генерал-лейтенант Іван Марко. — Розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг, відповідно до умов взятого бюджетного зобов’язання, приймає рішення про їх оплату та надає відповідні платіжні доручення до Державної казначейської служби, — сказав директор Департаменту фінансів Міноборони.

Він також зазначив, що Міністерством оборони і Генеральним штабом розроблені і подані до Міністерства фінансів документи, які регламентуватимуть фінансову систему на особливий період.