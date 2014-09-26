До Житомира з зони АТО повернулась група військових

Міцні обійми та ніжні слова від рідних та близьких - те, на що так довго очікували військові, повыдомляється на сайті Міністерства оборони.

З березня особовий склад військових частин 8-го армійського корпусу під безпосереднім керівництвом командира корпуса генерал-лейтенанта Петра Литвина виконував бойові завдання з охорони та оборони рубежів півдня України, згодом боронив незалежність та цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції.

Під час урочистої зустрічі присутні вшанували хвилиною мовчання своїх земляків, побратимів по зброї, які загинули у боях із підступним ворогом.

Генерал-лейтенант Петро Литвин подякував усім військовослужбовцям, які з честю та гідністю виконували поставлені завдання з відновлення боєздатності військових підрозділів, ізоляції кризових районів, захисту державного кордону та багато інших бойових задач, котрі дозволили не порушити ворогу мирного життя українців в інших областях.

"Ми місяцями пліч-о-пліч виконували бойові завдання, була радість, був і біль. Ми всі - офіцери, сержанти, солдати, які воювали на полі бою, були одним військовим організмом. Ми є прикладом для багатьох. Особливо для тих, хто повинні воювати не лише у соціальних мережах та студіях, а бути разом з батальйонами в окопах зі своїми підлеглими, - наголосив генерал-лейтенант Петро Литвин. - Я не кажу, що війна сьогодні закінчилась. Поступить команда, і ми з вами повинні будемо знову вирушити у визначений район для виконання поставленого завдання. Але це буде завтра, а сьогодні - спасибі за службу", - сказав командир 8-го армійського корпусу.

Військовослужбовцям за мужність, професіоналізм та патріотизм вручили високі державні нагороди та присвоїли чергові та дострокові військові звання.

Перший заступник голови облдержадміністрації Геннадій Дмитренко привітав військових з поверненням додому. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації за сумлінне виконання службових обов’язків в районі АТО групу військовослужбовців було нагороджено почесними грамотами. Також було вручено подяки від обласної ради.

Колектив Рівненського зонального відділу Військової служби правопорядку Міністерства оборони України урочисто зустрів групу своїх колег, які в рамках ротації особового складу прибули додому після участі в антитерористичній операції на сході країни.

В районах виконання завдань рівненські військові правоохоронці взаємодіяли з командирами підрозділів щодо надання допомоги і підтримки військової дисципліни та правопорядку: несли службу на блокпостах, супроводжували колони техніки, патрулювали польові табори. Також як психологи спілкувалися з особовим складом підрозділів, намагалися зняти напругу, проводили профілактичну роботу.

Військовослужбовці розповідають, що протягом усього терміну перебування в зоні АТО вони відчували підтримку громади Рівного, а передані волонтерами речі неодноразово ставали у нагоді в скрутний час.