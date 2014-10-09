У Сєвєродонецьку МВС виявило схованку бойовиків із боєприпасами (фото)

Як виявилося, у житловому районі міста Сєверодонецька, у будівлі проектного інституту азотної промисловості і продуктів органічного синтезу «ГІАП», сепаратисти залишили схованку, коли тікали з м. Сєверодонецьк.

Правоохоронці вилучили порох і боєприпаси з дотриманням усіх правил обережності. У схованці було майже три сотні ящиків з порохом, у кожному з яких по 80 кг, а також міні-арсенал із трьох десятків мінометних мін калібру 50 і 82 мм.

У ящиках виявився не просто порох. За висновком співробітників НДЕКЦ ГУМВС України у Луганській області, дана велика партія вибухової речовини раніше перебувала на Луганському патронному заводі, звідки була викрадена терористами у кінці травня цього року.

Як з'ясувалося, раніше, від травня до липня поточного року у приміщеннях проектного інституту, розташованого на території даного хімічного підприємства, був штаб сепаратистів, які тероризували мирних жителів Сєвєродонецька та прилеглих до нього населених пунктів.

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На даний час за даним фактом, занесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводяться процесуальні дії.

Співробітниками міліції розгорнуто широку роз'яснювальну роботу серед місцевого населення, особливо учнів середніх шкіл, ПТУ та ВНЗ, з метою профілактики смертельних випадків і травматизму внаслідок необережного поводження з вибуховими речовинами і зброєю, залишеними терористами в місті.

Раніше СБУ виявила на Луганщині схований терористами "Бєса" арсенал зброї.