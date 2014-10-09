"Правдою б’ємо по інформаційній війні проти Міністерства оборони України"

Разом з тим, Міністерство оборони офіційно заявляє, що брудна інформаційна кампанія, розв’язана проти оборонного відомства, спрямована на підрив обороноздатності держави, дискредитацію керівного складу Міністерства оборони та Збройних Сил України, носить виключно замовний характер і кидає тінь не лише на керівництво оборонного відомства, а й на усіх військовослужбовців, які сьогодні героїчно обороняють незалежність України на сході держави.

8 жовтня під час брифінгу на тему: “Правда про війну не від політиків, а від військових” в Українському національному інформаційному агентстві “Укрінформ” Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей відповів на всі запитання та дав належну оцінку “діяльності” окремих кандидатів в депутати, які відверто загралися у політику.

Зокрема, глава оборонного відомства спростував популістські звинувачення з боку представників політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” на адресу Міноборони щодо торгівлі озброєнням та військовою технікою. За словами Міністра оборони, звинувачення Міноборони в торгівлі зброєю та військовою технікою є нічим іншим, як брудною грою в контексті передвиборного піару.

Міністерство оборони вкотре заявляє, що відверта брехня, маніпулювання нічим не підкріпленими “фактами”, поливання політичним брудом військовослужбовців Українського війська сьогодні як ніколи є неприпустимими та загрожують обороноздатності держави.

Керівництво Міністерства оборони та Збройних Сил України закликає політиків, кандидатів у депутати, інших осіб, які мають відношення до сьогоднішнього передвиборчого процесу, не втягувати Міністерство оборони та Збройні Сили у політику та перейматися в першу чергу питаннями оборони держави.