Військові ліцеїсти Одеси поклялись захищати Україну

Захід, приурочений традиційному святу - Покрові Пресвятої Богородиці та новому державному - Дню захисника України відбувся на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

На урочисту церемонію ліцеїсти запросили керівництво вітчизняних ВМС, представників місцевих органів влади, ветеранських та молодіжних військово-патріотичних організацій Одеси, рідних та друзів.

Після складання клятви до юних захисників Вітчизни з напутніми словами звернулися командувач ВМС ЗС віце-адмірал Сергій Гайдук, міський голова Геннадій Труханов, голова організації ветеранів-підводників ім. О. Марінеско капітан 1 рангу Євген Лівшиц. Також ліцеїстів на успішне навчання благословив протоієрей Української православної церкви отець Василь.

Під час урочистостей начальник Військово-морського ліцею капітан 1 рангу Ігор Колежнюк оголосив наказ про призначення командирів відділень навчальних груп першого курсу та присвоїв їм навчальні звання віце-сержантів.

Завершилася церемонія урочистим проходженням ліцеїстів та святковим виступом творчих колективів Одеси.