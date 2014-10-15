Порошенко вручив державні нагороди 28 воїнам, які проявили героїзм у зоні АТО

Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди 28 воїнам, які проявили мужність та героїзм при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

Зокрема, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено першого заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу генерал-майора Віктора Назарова, який особисто займається питаннями планування застосування сил та засобів в АТО. При безпосередній роботі у військах, в умовах, пов’язаних з ризиком для життя, генерал-майор Назаров проявляє особисту мужність та відвагу.

Серед нагороджених цим орденом також начальник штабу – перший заступник командира зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 72-ї окремої механізованої бригади майор Роман Панюшенко організував систему протиповітряної оборони бригади, завдяки чому було збито 2 безпілотники.

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Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджено старшого оператора протитанкового відділення протитанкового взводу 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар", молодшого сержанта Віталія Гоготова. Він брав активну участь у спеціальних заходах протидії терористичній діяльності. У боях біля селища Хрящувате під щільним вогнем противника виявив та подавив 4 вогневі точки противника. Вчасно помітив та знищив ворожі машини з боєприпасами.

Також Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримав ще один військовослужбовець 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар" молодший сержант Анатолій Хмара. У бою біля селища Новосвітлівка Луганської області для виявлення вогневої точки противника боєць викликав вогонь на свою бойову машину, завдяки чому танк терористів був знищений. Але в саму машину влучив снаряд іншого танка противника, в результаті чого солдат був поранений. Незважаючи на це, зумів вивести пошкоджену машину з поля бою.

Звертаючись до військовослужбовців Порошенко наголосив на важливості єднання: «В цій залі сьогодні нагороди отримують ті, хто стояв по різні боки барикад: і колишні майданівці з «Айдару», і працівники органів МВС, і офіцери та солдати Збройних сил. Ви всі разом, пліч-о-пліч захищаєте одну країну – нашу Україну. Наш демократичний лад. Наше право на вільне життя».

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При цьому глава держави звернув увагу на єднання всього суспільства перед загрозою навали. «Читаючи рядки довідок про бої «айдарівців», як ніколи розумію, що тоді, на Майдані, ми змогли перемоги режим силою духу таких людей. Адже воюють під Хрящуватим та Щастям колишні студенти, програмісти, бізнесмени, одним словом, цивільні люди. Але ж як успішно воюють!», - сказав президент.

Він висловив упевненість в перемозі української армії у війні.