Порошенко роздав нагороди ще 113 бійцям АТО

Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами воїнів, які проявили мужність і героїзм під час боїв в зоні антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено 29 воїнів. Орден «За мужність» ІІІ ступеня отримали 72 військовослужбовці, медаль «За військову службу Україні» - 11 бійців, медаль «За бездоганну службу» ІІІ ступеня – 1 воїн. Читайте такожПорошенко підписав закон про підвищення граничного віку військовозобов'язаних у запасі21 воїн відзначений нагородами посмертно.

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