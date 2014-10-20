Міноборони спростовує інформацію про те, що "Бук", з якого збили Боїнг, належав Україні

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

"У деяких ЗМІ з посиланням на німецький журнал «Spiegel» розповсюджена інформація, що малайзійський пасажирський літак, який летів рейсом MH17 над Донецькою областю, був збитий із використанням зенітного ракетного комплексу «Бук», захопленого проросійськими сепаратистами в одній з українських військових частин. У зв’язку із зазначеним Командування Повітряних Сил Збройних Сил України офіційно заявляє, що інформація про захоплення терористами зенітного ракетного комплексу БУК М1 у військовій частині Повітряних Сил Збройних Сил України не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що особовий склад, військова техніка та озброєння зенітного ракетного полку, що дислокувався на Донеччині, рішенням командувача Повітряних Сил ЗС України ще 29 червня 2014 року були оперативно передислоковані у нові райони виконання завдань.

"У той час, коли терористи зайшли на територію управління військової частини, там залишилась лише застаріла та непридатна до використання автомобільна техніка", - заявили в Міноборони.