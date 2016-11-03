В Одесі запустили одну з шести 3D-фабрик у світі (відео)

Ідея створити в Одесі 3D-виробництво належить одеситу Володимиру Усову. Kwambio – стартап. Два роки тому Володимир разом із програмістами розробив 3D-платформу, додаток, у якому можна обрати 3D-зображення будь-якого предмета і роздрукувати його у себе вдома.

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Ідея українців стала кращим інноваційним проектом у центральній Європі і завоювала прихильність інвесторів. Саме на їх кошти Володимир взявся створювати виробництво.

Наразі повноцінних фабрик 3D-виробництва у світі 6. Дві в США, дві в Європі, одна в Японії, а нещодавно перше подібне виробництво запрацювало в Україні.

Головний напрямок роботи компанії – домашній декор. Замовлення приймають через сайт.

У Kwambio кажуть, що навряд чи 3D-друк зможе повністю замінити традиційні способи виробництва.

"Я не розглядаю це як якусь чарівну технологію, а я к технологію, яка дозволяє зробити весь виробничий цикл більше ефективним", - розповідає засновник старт-апу.

Матеріали для друку тут виготовляють самі. Скоро запрацює цех для виробів з металу. Планують також робити і кісткову тканину.

Сьогодні одеські 3D-друкарі тісно співпрацюють з американськими дизайнерами та галеристами, планують виходити на європейський ринок. Наразі вони отримують близько тисячі замовлень на місяць.