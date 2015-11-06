Audi надрукувала спорткар на 3D-принтері

Компанія Audi надрукувала на 3D-принтері міні-модель спорткара Grand Prix 1936 року, повідомляє Газета.ru з посиланням на Mashable.

"Модель виконана з металу і являє собою спорткар, розмір якого дорівнює половині реальної моделі автомобіля. Розробка копії автомобіля Audi демонструє досконалість нового 3D-принтера. Однак наразі такий принтер не може надрукувати автомобіль в повному розмірі. Він ідеально підходить для створення і обробки окремих деталей. Також він може створювати деталі, які раніше було неможливо або непрактично виробляти, наприклад, трудомісткі звивисті фігури", - йдеться в повідомленні.

Audi планує впровадити 3D-принтер в серійне виробництво. І хоча покупці не зможуть придбати седан Audi A4, надрукований на 3D-принтері, новий інструмент дозволить додати різкі контури на кузові автомобіля.

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"Раніше роздрукований на 3D-принтері фіксатор дозволив коту уникнути ампутації лапи", - наголошується в статті.