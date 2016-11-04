До України не пустили більше 4 тонн зараженого салату з Польщі

У Київській області 31 жовтня при проведенні фітосанітарного контролю в митному посту «Святошин» у вантажі салату «Айсберг» вагою 4,125 т походженням із Польщі було виявлено карантинний організм – західний квітковий трипс (Frankliniella occidentalis Perg.).

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Як повідомляють у Держпродспоживслужбі, цей шкідливий організм обмежено поширений на території України.

Заражений вантаж повернено.

З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера – Польщі надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.