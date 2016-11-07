Україна має ввести плату за проїзд вантажівок по дорогах держзначення - керівник "Укравтодору"
Він також додав, що для збереження доріг також необхідно реалізувати систему вагового контролю на дорогах.
Новопризначений в. о. голови Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак виступив за введення на автомобільних дорогах державного значення системи оплати за проїзд вантажного транспорту.
"В Європі є святе правило - "Хто користується - той і платить". І той, хто завдає найбільшої шкоди - платить. А хто більше знищує дорогу? Великі важкі автомобілі, які заробляють гроші на перевезення вантажу. Не було і не буде міністра транспорту, мага або чаклуна, який зуміє побудувати дорогу, яка під вагою вантажівки не знищується. Це абсолютно простий і технічно обгрунтований процес", - сказав Новак в інтерв'ю телеканалу Espresso.tv.
Він також додав, що для збереження доріг також необхідно реалізувати систему вагового контролю на дорогах.
"Не може бути так, щоб вантажівка був перевантажений в три рази, тому що не існує технології створення доріг, які б витримували вантажівку вагою 120-150 тонн. Тому, що це буде знову цілеспрямована витрата грошей громадян", - сказав Новак.
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Він повідомив, що вже обговорював це питання з представниками європейських установ, які приїжджали в Київ минулого тижня, зокрема, з компаніями Welbank і Zib.
"Я розраховую, що депутати Верховної Ради повинні нести відповідальність за ціле держава, а не тільки за партію, яка їх підтримує, і що вони візьмуться за голову і проголосують за це, тому, що немає іншого вибору", - резюмував Новак.
Як повідомляв УНІАН, ідея введення плати за проїзд для вантажівок раніше неодноразово піднімалася Міністерством інфраструктури.
Крім того, в Програмі дій уряду, затвердженої в березні цього року, задекларовано, що до кінця поточного року планується впровадити систему збору плати за проїзд з транспортних засобів масою понад 12 тонн автомобільними дорогами державного значення.