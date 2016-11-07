Україна має ввести плату за проїзд вантажівок по дорогах держзначення - керівник "Укравтодору"

Новопризначений в. о. голови Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") Славомір Новак виступив за введення на автомобільних дорогах державного значення системи оплати за проїзд вантажного транспорту.

"В Європі є святе правило - "Хто користується - той і платить". І той, хто завдає найбільшої шкоди - платить. А хто більше знищує дорогу? Великі важкі автомобілі, які заробляють гроші на перевезення вантажу. Не було і не буде міністра транспорту, мага або чаклуна, який зуміє побудувати дорогу, яка під вагою вантажівки не знищується. Це абсолютно простий і технічно обгрунтований процес", - сказав Новак в інтерв'ю телеканалу Espresso.tv.

Він також додав, що для збереження доріг також необхідно реалізувати систему вагового контролю на дорогах.

"Не може бути так, щоб вантажівка був перевантажений в три рази, тому що не існує технології створення доріг, які б витримували вантажівку вагою 120-150 тонн. Тому, що це буде знову цілеспрямована витрата грошей громадян", - сказав Новак.

Читайте такожПеревантажені фури щорічно завдають дорогам України збитків на 2 мільярди

Він повідомив, що вже обговорював це питання з представниками європейських установ, які приїжджали в Київ минулого тижня, зокрема, з компаніями Welbank і Zib.

"Я розраховую, що депутати Верховної Ради повинні нести відповідальність за ціле держава, а не тільки за партію, яка їх підтримує, і що вони візьмуться за голову і проголосують за це, тому, що немає іншого вибору", - резюмував Новак.

Як повідомляв УНІАН, ідея введення плати за проїзд для вантажівок раніше неодноразово піднімалася Міністерством інфраструктури.

Крім того, в Програмі дій уряду, затвердженої в березні цього року, задекларовано, що до кінця поточного року планується впровадити систему збору плати за проїзд з транспортних засобів масою понад 12 тонн автомобільними дорогами державного значення.