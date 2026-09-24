Україна отримає від Франції ракети MICA та 30-мм боєприпаси для винищувачів Mirage 2000

Багатоцільова керована ракета MICA розроблена компанією MBDA для знищення повітряних цілей як у ближньому бою, так і поза межами візуальної видимості.

Франція передала нові ракети "повітря-повітря" MICA та 30-мм боєприпаси для винищувачів Mirage 2000, наданих Повітряним силам України, повідомило Міністерство збройних сил та у справах ветеранів Франції.

Видання "Мілітарний" зауважило, що винищувачі Mirage 2000 оснащені двома вбудованими 30-мм автоматичними револьверними гарматами DEFA 554 (GIAT 30-550 F4). Для неї використовуються 30-мм снаряди стандарту 30×113 мм із вибірковим темпом стрільби 1200 або 1800 пострілів на хвилину.

Багатоцільова керована ракета MICA розроблена компанією MBDA для знищення повітряних цілей як у ближньому бою, так і поза межами візуальної видимості.

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Примітно, що вона виробляється у двох основних модифікаціях: MICA RF з активною радіолокаційною головкою самонаведення та MICA IR з тепловізійною.

Примітно, що ракета важить приблизно 112 кг, досягає швидкості до 4,9 Маха (близько 4900 км/год) і здатна уражати цілі на відстані до 60–80 км.

На думку видання, застосування літаками Mirage 2000 авіаційних гармат та ракет ближнього радіуса дії є раціональним рішенням для знищення крилатих ракет і ударних безпілотників "Герань".

Пояснюється, що стрільба з гармати або використання відносно недорогих боєприпасів дозволяє зберегти дефіцитні та коштовні дальнобійні ракети для складніших повітряних цілей.

Військова допомога Україні від Франції

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидатка у президенти Франції, лідерка партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен заявила, що Франція не може продовжувати фінансову підтримку України на нинішніх умовах. Говорячи про бюджетні питання, Ле Пен наголосила на необхідності "робити вибір". Кандидатка в президенти Франції вважає, що її країна може продовжувати навчати українських солдатів та армію, а також постачати Україні обладнання для оборони, але фінансово Франція більше може підтримувати.

Також ми писали, що голова ультраправої партії "Національний фронт" Джордан Барделла висловив думку, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш транзакційними відносинами. На думку 30-річного політика, зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву. Він високо оцінив те, що США вимагають від України надати щось натомість за підтримку, згадавши доступ до рідкісних земель у гарантіях за позиками та ресурсами.

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