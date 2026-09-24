Грецький Patriot на Близькому Сході за один день збив ракету та безпілотник, – Reuters

Для цього було використано дві ракети.

Грецька система протиповітряної оборони в Саудівській Аравії перехопила за допомогою системи Patriot балістичну ракету та безпілотник у районі Янбу, де розташовані великі нафтопереробні заводи. Про це пише Reuters з посиланням на грецькі джерела у службах безпеки.

"Обидва були збиті", – повідомив одне з джерел, додавши, що грецький комплекс Patriot випустив дві ракети, але не уточнивши походження безпілотника та балістичної ракети.

Це було п’яте застосування системи, що перебуває під управлінням Греції, у бойових діях з того часу, як США та Ізраїль розпочали війну з Іраном. Автори додали, що це підкреслює розширення військової ролі європейських союзників у захисті енергетичної інфраструктури Перської затоки.

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З 2021 року Греція розмістила в Саудівській Аравії зенітну батарею Patriot американського виробництва, яку обслуговує грецький персонал, у рамках угоди про сприяння захисту енергетичних об’єктів королівства.

До того, у четвер, саудівська цивільна оборона опублікувала попередження про потенційну небезпеку у священному місті Мекці, північно-західному районі Табука, районах Джидди та Янбу на узбережжі Червоного моря, а також у південному районі Таїфа.

Чи передасть Греція частину ракет Україні

Нагадаємо, що союзники України в НАТО пропонують Греції надати Україні ракети для комплексів Patriot. ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася із запитом про передачу до 200 ракет PAC-2, якими володіє грецька армія.

При цьому не виключено, що Норвегія могла б викупити ракети, перш ніж передати їх Україні. Іспанія та Греція мають одні з найбільших запасів перехоплювачів Patriot серед союзників України. У обох країн також є запаси перехоплювачів, термін придатності яких добігає кінця.

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