Офіс бізнес-представника в Раді має відображати консолідовану позиції всього бізнесу - Американська торгова палата в Україні

Створення Офісу бізнес-представника у Верховній Раді – це позитивний сигнал, - вважає президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер.

«Вкрай важливо, щоб існував інститут, який буде доносити консолідовану позицію бізнесу. Існуємо ми, Американська торговельна палата, яка 25 років доносить позицію бізнесу до органів державної влади. Існує офіс залучення інвестицій, Рада з інвестицій Бориса Ложкіна, є бізнес-омбудсмен. І, якщо Офіс представника бізнесу в парламенті буде представляти те, чого очікує бізнес, це дуже позитивно», - відзначив Гундер.

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В той же час президент Американської торговельної палати підкреслив, що нова структура має представляти точку зору всіх підприємців.

«Важливо, щоб це був захист інтересів всього бізнесу, а не якихось конкретних секторів чи окремих компаній», - зауважив Гундер.

Як повідомлялося, у Верховній Раді найближчим часом запрацює Офіс представника українського бізнесу, який очолить народний депутат, член парламентського комітету з питань економічної політики Олесь Довгий. Його кандидатуру підтримали більше 100 бізнес-асоціацій, в тому числі, УСПП та Федерація роботодавців.