Кубів: 80% українців зайнято в малому і середньому бізнесі, але його частка у ВВП лише 15%

В Україні в 2015 році 99,8% суб'єктів підприємництва становили малий і середній бізнес, в якому було зайнято 80% населення, однак його частка у ВВП становила лише 15%.

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Про це повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на форумі в Києві.

«2015 рік - 99,8% суб'єктів підприємництва становили суб'єкти малого і середнього бізнесу. В них зайнято 80% населення. А щодо ВВП - у Європі це 70% ВВП, в Україні це 15% ВВП», - сказав він.

Міністр зазначив, що зусилля держави мають бути спрямовані на те, щоб переорієнтувати малий і середній бізнес зі сфери торгівлі у виробничу сферу.

«Країна, яка будує ракети, літаки, має інноваційні стандарти бізнесу, повинна мати малі та середні підприємства, які будуть допомагати великому бізнесу робити інновації. Ми говоримо про інновації, виробництво і ланцюги доданої вартості», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі до кінця року має намір затвердити стратегію розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) до 2020 року, покликану збільшити роль МСБ в економіці України.

Стратегія буде сконцентрована на шести основних сферах дерегуляції, спрощенні доступу МСБ до фінансування, спрощенні податкового адміністрування, підвищенні популярності підприємництва, залученні МСБ у зовнішньоекономічну діяльність і забезпеченні його інноваційності.