У столиці відбудеться бізнес-форум "Київ - місто підприємців"
21 листопада у столиці відбудеться бізнес-форум "Київ - місто підприємців" для приватних підприємців та малого бізнесу, організаторами якого виступають КМДА та Український союз промисловцив та підприємців.
На форумі столична влада поінформує про реальні кроки на підтримку малого бізнесу та про нові ініціативи, спрямовані на успішний розвиток підприємництва у Києві. Зокрема, про впровадження програм компенсації відсотків за банківськими кредитами на створення нових робочих місць.
Читайте також"ПриватБанк" запросив українські банки приєднатися до програми фінансування малого та середнього бізнесу
Будь-який київський підприємець на форумі зможе отримати консультації та допомогу фахівців і експертів з найважливіших питань ведення бізнесу. Також у відкритому діалозі з місцевою владою учасники форуму зможуть обговорити нові ефективні механізми стимулювання розвитку підприємництва, банківські програми кредитування малого бізнесу та заходи задля поліпшення бізнес клімату в країні.
Бізнес форум "Київ - місто підприємців" відбудеться 21 листопада у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (м.Київ, вул.Хрещатик, 36). Початок о 10:00. Участь у форумі - безкоштовна. Реєстрація - на kub.pb.ua/forums.
Прес-брифінг бізнес-форум "Київ - місто підприємців" за участю першого заступника голови КМДА Генадія Пліса, провідних банкірів та представників міжнародних організацій відбудеться о 12:00.