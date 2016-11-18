У столиці відбудеться бізнес-форум "Київ - місто підприємців"

На форумі столична влада поінформує про реальні кроки на підтримку малого бізнесу та про нові ініціативи, спрямовані на успішний розвиток підприємництва у Києві. Зокрема, про впровадження програм компенсації відсотків за банківськими кредитами на створення нових робочих місць.

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Будь-який київський підприємець на форумі зможе отримати консультації та допомогу фахівців і експертів з найважливіших питань ведення бізнесу. Також у відкритому діалозі з місцевою владою учасники форуму зможуть обговорити нові ефективні механізми стимулювання розвитку підприємництва, банківські програми кредитування малого бізнесу та заходи задля поліпшення бізнес клімату в країні.

Бізнес форум "Київ - місто підприємців" відбудеться 21 листопада у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (м.Київ, вул.Хрещатик, 36). Початок о 10:00. Участь у форумі - безкоштовна. Реєстрація - на kub.pb.ua/forums.

Прес-брифінг бізнес-форум "Київ - місто підприємців" за участю першого заступника голови КМДА Генадія Пліса, провідних банкірів та представників міжнародних організацій відбудеться о 12:00.