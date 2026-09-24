Україна отримала плани РФ про удари по енергетиці, - Шмигаль

Для Києва, Одеси та Харкова РФ підготувала окремі плани ударів.

Україна отримала два документи про підготовку російських атак на енергетичну систему взимку. Про це розповів міністр енергетики Денис Шмигаль в етері телемарафону.

За його словами, росіяни детально розписали, які об'єкти, якою кількістю та якими видами зброї збираються атакувати.

"Минулого тижня ми отримали від наших спецслужб матеріали, які вони отримали з російської сторони - стратегія дій російських терористів на цю зиму", - заявив Шмигаль.

Відео дня

Міністр стверджує, що РФ готує комплексні удари: від постачання тепла до постачання води, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів: як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро.

"Там два великі документи, дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен об'єкт, щоб його знищити. Види зброї - від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Ми розуміємо, як вони будуть діяти", - сказав чиновник.

За словами Шмигаля, у росіяни є окремі плани щодо великих міст - Києва, Харкова, Одеси, міст пів-мільйонників.

Міністр запевнив, що Україна готується до зимової кампанії ворога: уже збудовано понад 200 капітальних бетонних споруд (так званих "шелтерів") над об'єктами, які росіяни визначили як пріоритети.

Він розповів, що триває робота з партнерами, щоб придбати і накопичити необхідне обладнання для швидкого ремонту у разі атак. Але він констатував, що захистити всю енергетику "бетонним куполом" неможливо:

"Безумовно, ППО сьогодні дає 90% захисту. Але при тисячах ракет і дронів, навіть 10% - це боляче".

Міністр висловив упевненість, що Україна достойно пройде наступну зиму.

Прогнози про "важку зиму"

Раніше командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що збивати 90% реактивних "Шахедів" найближчим часом Україна не зможе, зима стане критично важким випробуванням для нашої держави, але у нас немає варіантів її не пережити.

Вас також можуть зацікавити новини: