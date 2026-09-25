Президент Чехії закликав союзників по НАТО збивати російські літаки

За його словами, країни альянсу, що цілком зрозуміло, прагнуть уникнути ескалації, однак ризикують подати неправильний сигнал.

Президент Чехії Петр Павло наполягає на тому, що НАТО має відкрито продемонструвати готовність реагувати на російську агресію, інакше Москва продовжуватиме випробовувати альянс і перевіряти на міцність його кордони в Європі. Про це пише Fox News.

"Може настати момент, коли нам доведеться збити деякі з цих літаків або безпілотників, які перевіряють нашу готовність", - заявив Павел, генерал у відставці та колишній голова Військового комітету НАТО.

За його словами, країни альянсу, що цілком зрозуміло, прагнуть уникнути ескалації, однак ризикують подати неправильний сигнал: він попередив, що Москва сприймає стриманість як слабкість і своєю тривалою агресією випробовує оборону союзників.

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"Я побоююся, що вони побачать відсутність у нас волі до рішучих дій. У російському розумінні це означає слабкість. А вони поважають силу", - сказав він.

Військова розвідка Данії також попередила, що Росія, ймовірно, посилить гібридні атаки проти НАТО в найближчі місяці, і оцінила ризик обмеженого військового нападу Росії на одну або кілька країн НАТО, що межують з РФ, як "низький, але зростаючий".

Павло заявив, що агресивна позиція Росії становить пряму загрозу європейській безпеці, і попередив, що цей ризик зростає.

Він зазначив, що подібна схема ескалації знайома йому з досвіду роботи в НАТО: він згадав, як російські літаки випробовували американських пілотів у небі над Сирією та неодноразово порушували повітряний простір Туреччини, перш ніж та збила російський військовий літак у 2015 році.

"З одного боку, вони провокують. З іншого - перевіряють, якою буде наша реакція", - пояснив політик.

За словами Павела, у НАТО вже існують процедури реагування на випадок ненавмисного порушення повітряного простору, включаючи попередження екіпажів та спроби встановити зв’язок.

Однак він розмежував помилки та дії літаків, які навмисно втручаються в повітряний простір союзників і відмовляються виходити на зв'язок. Президент Чехії додав:

"Якщо це робиться навмисно і порушник не реагує на наші заходи, нам доведеться діяти, оскільки в іншому разі Росія просто піде далі".

Переговори щодо України

Павло також висловив скептицизм щодо того, що президент Володимир Путін серйозно налаштований на переговори про припинення війни в Україні, зазначивши, що не бачить з боку Росії жодних значущих зусиль у цьому напрямку. Він підкреслив: хоча Москва публічно заявляє про готовність до переговорів, висунуті нею умови фактично позбавили б Україну суверенітету.

За його словами, для початку реального переговорного процесу Росія має спочатку погодитися на припинення вогню, а потім розпочати переговори без попередніх умов.

Президент Чехії також попередив, що війни в Україні та на Близькому Сході оголили ще одну вразливість НАТО: вичерпання запасів озброєння та нездатність оборонної промисловості задовольняти зростаючий попит. Павел сказав:

"З огляду на обсяги боєприпасів - особливо високоточних, - що витрачаються за короткий проміжок часу, ми по обидва боки Атлантики чудово розуміємо, наскільки нам не вистачає запасів такого озброєння".

Він зазначив, що і Європі, і США необхідно винести урок: потрібно нарощувати виробництво зброї та реформувати системи закупівель, які він охарактеризував як "надзвичайно тривалі та неповороткі".

Порушення повітряного простору НАТО

У середу російський військовий вертоліт Мі-8 перетнув кордон зі сторони Калінінграда та увійшов у повітряний простір Польщі, через що там довелося піднімати в повітря винищувачі. У четвер Румунія підняла по тривозі літаки F-16 після того, як неідентифікований повітряний об’єкт перетнув її кордон з боку України.

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