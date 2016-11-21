Київ планує у 2017 році спрямувати 10 млн грн на компенсації бізнесу відсотків за кредитами на створення робочих місць
Влада Києва зарезервувала у бюджеті на 2017 рік 10 млн грн для компенсації підприємцям відсотків за банківськими кредитами, взятими для розширення бізнесу та створення нових робочих місць.
Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Віталій Кличко під час відкриття регіонального бізнес-форуму «Україна – країна підприємців».
«Ми як міська влада готові сприяти зростанню робочих місць, виходу бізнесу з тіні та підтримувати ведення бізнесу, компенсуючи з бюджету міста підприємцям відсотки на отримання кредитів. Дуже радий, що така ініціатива є», - сказав він.
Кличко зазначив, що необхідно створити для бізнесу зрозумілі, справедливі та прозорі умови роботи.
«Зараз ми вже зарезервували у бюджеті нашого міста 10 млн грн на наступний рік, і, якщо ця система буде ефективно працювати та показувати результат - ми готові збільшувати фінансування цієї програми», - сказав мер.
Як повідомляв УНІАН, одним з перших українських міст, які приєдналися до національної програми підтримки малого бізнесу «Країна підприємців» стало місто Покровськ Донецької області. У цьому місті вже стартував проект компенсації відсотків за користування кредитами малому бізнесу за рахунок місцевого бюджету. Відповідне рішення було прийнято міськрадою. А залучити фінансування підприємці міста зможуть за допомогою порталу програми kub.pb.іа.