Київ планує у 2017 році спрямувати 10 млн грн на компенсації бізнесу відсотків за кредитами на створення робочих місць

Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Віталій Кличко під час відкриття регіонального бізнес-форуму «Україна – країна підприємців».

«Ми як міська влада готові сприяти зростанню робочих місць, виходу бізнесу з тіні та підтримувати ведення бізнесу, компенсуючи з бюджету міста підприємцям відсотки на отримання кредитів. Дуже радий, що така ініціатива є», - сказав він.

Кличко зазначив, що необхідно створити для бізнесу зрозумілі, справедливі та прозорі умови роботи.

«Зараз ми вже зарезервували у бюджеті нашого міста 10 млн грн на наступний рік, і, якщо ця система буде ефективно працювати та показувати результат - ми готові збільшувати фінансування цієї програми», - сказав мер.

Як повідомляв УНІАН, одним з перших українських міст, які приєдналися до національної програми підтримки малого бізнесу «Країна підприємців» стало місто Покровськ Донецької області. У цьому місті вже стартував проект компенсації відсотків за користування кредитами малому бізнесу за рахунок місцевого бюджету. Відповідне рішення було прийнято міськрадою. А залучити фінансування підприємці міста зможуть за допомогою порталу програми kub.pb.іа.