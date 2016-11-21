Київська влада звернулась до місцевих громад із закликом підтримати розвиток малого бізнесу
Київський мер Віталій Кличко та понад 400 учасників бізнес-форуму “Київ - місто підприємців” ухвалили звернення до всіх міських громад України із закликом підтримати малий бізнес, заохотити розвиток підприємництва, створення нових робочих місць національною стратегією розвитку громад.
“Столиця починає першою та пропонує всім місцевим громадам не обмежитися деклараціями та розглянути запровадження простих та прозорих механізмів підтримки малого бізнесу шляхом компенсації відсотків за кредитами з коштів місцевих бюджетів, у залежності від тієї кількості нових робочих місць, що створюються завдяки отриманому фінансуванню, зазначив Віталій Кличко. - Ми наступного року на такі цілі плануємо використати понад 10 мільонів гривень, при цьому, такі витрати місцевого бюджету повернуться досить швидко, адже нове робоче місце - це єдиний соціальний внесок та податок з зарплатні, а також це економія коштів на виплатах з безробіття”.
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Як відзначив мер Києва, однією з ключових проблем України зараз є високий рівень безробіття. І сьогодні саме малий бізнес зараз здатен створювати нові робочі місця та надавати поштовх для розвитку економіки.
Кличко наголосив, що українці є дуже працездатними, активними та творчими людьми, які мають багато ідей для самозайнятості, малого бізнесу і прагнуть працювати відкрито, чесно сплачуючи податки.
Учасники форуму також закликали фінансові установи підтримати цю ініціативу, відкрити та розширити кредитні лінії для самозайнятості, малого та середнього бізнесу, а громадські організації ділової спільноти, структури роботодавців, профільні асоціації – розгорнути програми навчання та підтримки для бізнесменів-початківців, забезпечити надійний захист їх прав та інтересів.
“Українські банки готові активно кредитувати розвиток підприємництва, а місцева влада за рахунок програм компенсації кредитних відсотків буде стимулювати вирішення нагальних проблем працевлаштування та відтоку кваліфікованих кадрів, - вважає генеральний заступник голови правління Приватбанку Юрій Пікуш. - Створення нових робочих місць, насамперед у малому бізнесі, має стати ключовим показником ефективності роботи місцевої влади та конкретних чиновників на місцях - від губернаторів до мерів міст та депутатів місцевих рад".