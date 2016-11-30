Ужгород направить мільйон гривень на погашення відсотків по кредитах підприємців

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час першого регіонального бізнес-форуму «Україна - країна підприємців» міський голова Ужгорода Богдан Андріїв повідомив про готовність міської влади підтримувати розпочату УСПП та Приватбанком ініціативу.

Вітаючи учасників форуму, міський голова Ужгорода відзначив, що до початку проведення форуму економісти Ужгородської міської ради спільно з представниками Приватбанку та регіонального відділення УСПП проаналізували можливості міського бюджету та досягли певних домовленостей щодо підтримки малого та середнього бізнесу в рамках запропонованого проекту.

«Спеціалісти Управління економіки Ужгородської міської ради вже працюють над розробкою програми підтримки малого і середнього бізнесу на наступний рік. Попередньо, ми запланували в її рамках, в тому числі, передбачити 1 млн грн на погашення відсотків для бізнесу, який візьме кредити в Приватбанку в рамках запропонованої угоди», - додав Андріїв.

Він також уточнив, що впродовж кількох попередніх років програми на підтримку малого й середнього бізнесу в місті не працювали.

«Основне джерело надходжень до бюджету міста – це малий і середній бізнес. Тому наразі ми спрямовуємо всі зусилля для його підтримки. Керуємося принципом: головне – не заважати!», - уточнив міський голова.

Андріїв також додав, що з метою спрощення й прозорості процедури створення бізнесу в Ужгороді діє Центр надання адміністративних послуг, яких надає понад 220 різних адмінпослуг, в тому числі майже 60 з них – для бізнесу.

Довідка УНІАН. 30 листопада в Ужгороді проходить український бізнес-форум «Україна – країна підприємців» для молодих підприємців та тих, хто мріє про власну справу. Участь у роботі форуму беруть 250 представників бізнесу, науковці, представники влади.

Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу.

Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.