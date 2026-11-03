Названо найтихіший острів світу, де майже немає слідів цивілізації: що це за місце

Кожен острів оцінювали за шістьма критеріями, використовуючи супутникові дані та картографічну інформацію.

Людей, які мріють про відпочинок подалі від шуму й метушні, стає дедалі більше: за рік кількість пошукових запитів Google про тихі місця для відпочинку зросла на 1268%, повідомляє Travel + Leisure.

Йдеться про те, що компанія BookRetreats склала рейтинг 10 найтихіших островів світу, де можна насолодитися природою, усамітненням і справжньою тишею – перше місце в рейтингу посів острів Стюарт у Новій Зеландії.

Сайт BookRetreats опублікував рейтинг Unspoiled Index, до якого увійшли найспокійніші острови планети. Для його складання проаналізували 100 островів у різних куточках світу, враховуючи критерії Європейського агентства з навколишнього середовища для визначення тихих територій. Такою вважається місцевість із "приємним звуковим середовищем, де небажані звуки відсутні або принаймні не домінують".

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Кожен острів оцінювали за шістьма критеріями, використовуючи супутникові дані та картографічну інформацію. До уваги брали:

ступінь збереженості природи (20%);

щільність дорожньої мережі (20%);

інтенсивність авіаційного руху (20%);

можливості для усамітнення (20%);

темряву нічного неба (15%);

кількість тихих місць на узбережжі (5%).

На основі цих показників формували підсумкову оцінку за 100-бальною шкалою.

"Для кожного з нас тиша означає щось своє, однак існують об'єктивні показники, які мають значення. Важливий низький рівень шуму в навколишньому середовищі, а природні й архітектурні особливості місцевості формують звуковий ландшафт і визначають, чи справді ми можемо там повноцінно відпочити", – пояснила в дослідженні дослідниця тиші, письменниця та професорка психології Ольга В. Леманн.

Переможець

Перше місце в рейтингу посів острів Стюарт у Новій Зеландії, який отримав 94,6 бала зі 100 можливих. Мовою маорі його називають Ракіура – це слово приблизно перекладається як "сяйні небеса". Острів також має статус найпівденнішого у світі міжнародного заповідника темного неба. Завдяки відсутності світлового забруднення звідси можна спостерігати південне полярне сяйво.

Йдеться про те, що він стане справжньою знахідкою для любителів природи. За критерієм її збереженості він набрав 99 балів зі 100: людська діяльність майже не змінила місцевий ландшафт. Це не дивно, адже тут проживає лише близько 500 людей. Приблизно 85% території острова займає національний парк Ракіура. Він також є домівкою для багатьох місцевих рідкісних видів птахів, зокрема коричневого ківі острова Стюарт, який перебуває під загрозою зникнення.

2-ге місце

Друге місце посів грецький острів Анафі, який також визнали найтихішим у Європі. Він розташований на схід від Санторіні, має площу близько 40 квадратних кілометрів і населення менш ніж 300 осіб. Тут немає комерційного аеропорту, тому найпростіше дістатися сюди поромом. Білі будинки та пляжі з кришталево чистою водою роблять Анафі привабливим місцем для спокійного відпочинку.

3-тє місце

Трійку лідерів замикає бразильський острів Ілья-Гранде, який також визнали найтихішим в Америці. Близько 90% його території вкрито атлантичним тропічним лісом, де мешкає чимало рідкісних видів тварин, що зникають. На острові немає аеропорту та асфальтованих доріг, а пересування приватними автомобілями заборонене. Усе це створює особливу атмосферу тиші, яку доповнюють мальовничі пляжі. Ілья-Гранде вважається одним із місць, де можна відпочити подалі від міської метушні.

Інші учасники списку

До рейтингу потрапив один острів зі США – Санта-Каталіна в Каліфорнії. Він посів десяте місце. Природоохоронна організація Catalina Island Conservancy опікується 88% території острова, площа якого становить близько 19,4 тисячі гектарів. Тут зберігаються 60 ендемічних видів рослин і тварин.

Санта-Каталіна не така віддалена від цивілізації, як деякі інші острови рейтингу: тут постійно проживають близько 4 тисяч людей. Водночас вона залишається тихим місцем для відпочинку неподалік від галасливого Лос-Анджелеса.

Десять найтихіших островів світу за версією BookRetreats:

Острів Стюарт, Нова Зеландія. Анафі, Греція. Ілья-Гранде, Бразилія. Острів Лорд-Гау, Австралія. Сент-Мартінс, острови Сіллі, Англія. Острів Тіоман, Малайзія. Ко-Чанг, Таїланд. Ко-Ронг, Камбоджа. Острів Хавелок, Індія. Острів Санта-Каталіна, США.

Різдвяні ярмарки Європи

Нагадаємо, названо п'ять різдвяних напрямків у Європі, де можна відчути атмосферу Старого Світу, випити глінтвейну і відпочити без зайвої метушні. Зокрема, йшлося про Загреб (Хорватія) – це місто може стати альтернативою Кельну, але в дещо меншому масштабі. Загребський Адвент – справжнє свято, яке неодноразово отримувало міжнародне визнання. Тут міські парки перетворюються на казкові різдвяні містечка, пішохідні зони сяють тисячами вогників, і навіть тунелі часів Другої світової війни стають зимовими казковими локаціями.

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