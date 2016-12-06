У Сумській області в рамках проекту Приватбанку вже профінансовано понад 150 проектів малого бізнесу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Сумської філії Приватбанку Ігор Чернявський сьогодні на регіональному бізнес-форумі «Україна - країна підприємців», який проходить сьогодні в Сумах.

За його словами, 35-40 таких проектів були реалізовані в Шосткинському районі області, також активними були міста Ромни та Кролевець.

«20% - це промислові і продуктові магазини, сфера будівництва і кафе. Представлені всі сфери бізнесу, але в основному ті, хто має торговельні мережі», - сказав Чернявський.

Директор філії Приватбанку зазначив, що участь місцевої влади у проекті, крім прямої підтримки підприємництва, може стати ефективним інструментом облаштування інфраструктури. Так, можна визначити, робочі місця в якій сфері максимально актуальні і зацікавлювати підприємців.

Чернявський також нагадав, що в цілому по країні програма дозволить в найближчі два роки створити 1 млн робочих місць, вклавши в кредити 21 млрд грн.

Міський голова Сум Олександр Лисенко, виступаючи на форумі, зазначив, що міська влада готова допомагати малому і середньому бізнесу, оскільки саме він забезпечує 50% надходжень в місцевий бюджет. Але, щоб розвивати бізнес, потрібні гроші і можливості.

За його словами, 30 листопада, на сесії міськради була прийнята програма Підтримки малого і середнього підприємництва», в рамках якої з місцевого бюджету щорічно (до 2019 року) будуть спрямовуватися кошти в розмірі 1,4 млн грн на розвиток малого і середнього бізнесу.

За словами мера, вже з лютого 2017 року перші підприємці зможуть отримувати допомогу.

Зокрема, кошти будуть виділятися на розвиток підприємництва у вигляді поворотної фінансової допомоги та компенсацію відсотків за банківськими кредитами на розширення бізнесу і створення нових робочих місць.

«Зараз якийсь відсоток кредитів потрібно дати «просто так», щоб підштовхнути процес», - заявив Лисенко.

Він також підкреслив, що зарезервовані в міському бюджеті кошти є лише першим вкладенням, яке покликане запустити вказану програму.

«Якщо ця система буде ефективно працювати та показувати результат – ми готові збільшувати фінансування. Тим більше, що тепер можна вносити зміни в бюджет щомісяця», - сказав він.

«При реалізації програми підтримки підприємництва будемо враховувати, скільки робочих місць створить підприємець, який хоче взяти гроші, яка зарплата буде платитися і скільки отримає бюджет», - зазначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Сумах в Конгрес-Центрі Сумського державного университету почався Перший регіональний бізнес-форум «Україна - країна підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.