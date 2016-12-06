У Сумській області в рамках проекту Приватбанку вже профінансовано понад 150 проектів малого бізнесу
Сумської області в рамках проекту «Україна - країна підприємців», який стартував у квітні, вже профінансовано 154 проекту малого бізнесу на суму 15 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Сумської філії Приватбанку Ігор Чернявський сьогодні на регіональному бізнес-форумі «Україна - країна підприємців», який проходить сьогодні в Сумах.
За його словами, 35-40 таких проектів були реалізовані в Шосткинському районі області, також активними були міста Ромни та Кролевець.
«20% - це промислові і продуктові магазини, сфера будівництва і кафе. Представлені всі сфери бізнесу, але в основному ті, хто має торговельні мережі», - сказав Чернявський.
Директор філії Приватбанку зазначив, що участь місцевої влади у проекті, крім прямої підтримки підприємництва, може стати ефективним інструментом облаштування інфраструктури. Так, можна визначити, робочі місця в якій сфері максимально актуальні і зацікавлювати підприємців.
Чернявський також нагадав, що в цілому по країні програма дозволить в найближчі два роки створити 1 млн робочих місць, вклавши в кредити 21 млрд грн.
Міський голова Сум Олександр Лисенко, виступаючи на форумі, зазначив, що міська влада готова допомагати малому і середньому бізнесу, оскільки саме він забезпечує 50% надходжень в місцевий бюджет. Але, щоб розвивати бізнес, потрібні гроші і можливості.
За його словами, 30 листопада, на сесії міськради була прийнята програма Підтримки малого і середнього підприємництва», в рамках якої з місцевого бюджету щорічно (до 2019 року) будуть спрямовуватися кошти в розмірі 1,4 млн грн на розвиток малого і середнього бізнесу.
За словами мера, вже з лютого 2017 року перші підприємці зможуть отримувати допомогу.
Зокрема, кошти будуть виділятися на розвиток підприємництва у вигляді поворотної фінансової допомоги та компенсацію відсотків за банківськими кредитами на розширення бізнесу і створення нових робочих місць.
«Зараз якийсь відсоток кредитів потрібно дати «просто так», щоб підштовхнути процес», - заявив Лисенко.
Він також підкреслив, що зарезервовані в міському бюджеті кошти є лише першим вкладенням, яке покликане запустити вказану програму.
«Якщо ця система буде ефективно працювати та показувати результат – ми готові збільшувати фінансування. Тим більше, що тепер можна вносити зміни в бюджет щомісяця», - сказав він.
«При реалізації програми підтримки підприємництва будемо враховувати, скільки робочих місць створить підприємець, який хоче взяти гроші, яка зарплата буде платитися і скільки отримає бюджет», - зазначив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Сумах в Конгрес-Центрі Сумського державного университету почався Перший регіональний бізнес-форум «Україна - країна підприємців».
Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.