У Кропивницькому за програмою Приватбанку "КУБ" кредити вже отримали понад 200 підприємців на 13 млн грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час регіонального бізнес-форуму «Україна — країна підприємців», ініційованого Приватбанком і Українським союзом промисловців і підприємців, повідомив директор головного регіонального управління Приватбанку в Кіровоградській області Ростислав Масло.

«Наразі в Кропивницькому профінансовано 208 проектів на суму близько 13 млн грн. Згідно зі статистикою, 19,5% людей брали кредити на відкриття промтоварних магазинів, 15,3% - магазини продуктів; 15,3% - будівництво та будматеріали; 15,3% - виробництво; 10,8% - кафе, піцерії та інші сфери. Завдяки, програмі «КУБ» вдалося створити більше 2 тисяч робочих місць», - зазначив Масло.

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За його словами, згідно з умовами програми «КУБ», яка діє з квітня, кредит може становити від 50 до 300 тис. грн строком на 12 місяців. Директор головного регіонального управління Приватбанку в області також зазначив, що кредити даються тільки під реальний бізнес, і програма складена так, що шахрай скористатися нею не зможе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, в Кропивницькому відбувся регіональний бізнес-форум «Україна — країна підприємців», ініційований Приватбанком та УСПП, в якому взяли участь підприємці різних сфер діяльності.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їхніх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.