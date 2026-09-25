Президент Фінляндії назвав три речі, які допоможуть Україні пережити зиму

Стубб закликав Маска дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ.

Президент Фінляндії Олександр Стубб підтримує зусилля щодо досягнення перемир'я між Україною та Росією, але вважає, що війна не закінчиться до зими. Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Говорячи про майбутню зиму, Стубб зазначив, що Україні необхідні три речі.

"По-перше, це засоби ППО – у певному сенсі навіть Starlink може слугувати своєрідним елементом протиповітряної оборони. По-друге – енергетичні об’єкти для забезпечення роботи систем у зимовий період. По-третє – гроші. Саме над цим ми й працюємо. Ми готуємо пакет допомоги до зими, оскільки я не бачу передумов для того, щоб війна закінчилася до настання холодів", – підкреслив він.

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Стубб також заявив, що звернувся з проханням до власника SpaceX Ілона Маска розширити зону покриття супутникового інтернету Starlink для України, щоб вона могла завдавати ударів по російських пускових установках балістичних ракет.

"Я настійно прошу Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де знаходяться пускові установки балістичних ракет – чи то на окупованій території України, чи то в самій Росії – у стратегічних цілях, оскільки це дозволило б врятувати життя", – сказав Стубб.

Він також позитивно оцінив відновлення мирних переговорів між Росією та Україною за участю США.

"Я, як і раніше, вважаю, що найпростішим рішенням було б оголошення беззастережного припинення вогню – по суті, зупинка кровопролиття", – сказав він.

За таким кроком, продовжив він, послідували б переговори з питань безпеки, територіальних проблем, відновлення, виплати компенсацій та інших тем.

За його словами, конфлікт можна заморозити вздовж лінії зіткнення зі створенням 30-кілометрових буферних зон на схід і захід від неї; іншим можливим варіантом він назвав часткове припинення вогню щодо об’єктів енергетичної та зернової інфраструктури.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна на переговорах із президентом США Дональдом Трампом порушувала питання про використання Starlink для ураження цілей у Росії. Глава Білого дому у відповідь порадив українцям "поговорити про це з Ілоном".

Росія готує масштабні удари по Україні

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів, що Україна отримала два документи про підготовку російських атак на енергетичну систему взимку.

Він стверджує, що РФ готує комплексні удари: від теплопостачання до водопостачання, водовідведення, знищення нашої генерації, знищення інтерконекторів: як на вході в Україну з Європи, так і через Дніпро.

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