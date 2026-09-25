Археологи натрапили в горі на тунелі довжиною 300 метрів, які приховували стародавню таємницю (фото)

Ця знахідка доповнює відомості про один із найстаріших і найважливіших промислових об’єктів Європи.

Археологи виявили в горах над австрійським містом Гальштат систему тунелів і камер залізного віку загальною довжиною майже 300 метрів. Про це пише The Daily Galaxy.

Вона свідчить про гірничодобувну діяльність, історія якої налічує неймовірні 7300 років. Нанесена на карту мережа являє собою не просто одну печеру, а цілий лабіринт паралельних ходів. Деякі з них розташовані ярусами - прямо один над одним, - оскільки стародавні гірники, видобуваючи сіль, просувалися все глибше в товщу гори.

Зазначається, що ця знахідка доповнює відомості про один із найстаріших і найважливіших промислових об’єктів Європи. У давнину сіль була цінним товаром, необхідним для збереження продуктів і ведення торгівлі: гальштатські копальні давно відомі як місце, де прагнення добути цей ресурс визначило уклад життя цілих спільнот. Зараз дослідники відтворюють повну картину того, як давно розпочалася ця діяльність і наскільки досконалими з часом стали методи видобутку.

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Значимість відкриття полягає не тільки в тому, що воно розширює хронологічні рамки існування цього об’єкта. Воно також дає рідкісну можливість отримати речові свідчення повсякденного життя під землею.

Масштаби тунелів, обсяги видобутку в періоди найбільшої активності та залишені самими гірниками предмети побуту дають змогу історикам скласти повніше уявлення про те, як ця альпійська спільнота жила, працювала та адаптувалася до умов протягом тисячоліть.

Мережа тунелів, що створювалася тисячоліттями

За даними Віденського музею природної історії, який очолює поточні дослідження, поселенці епохи неоліту з’явилися в районі над Гальштатом приблизно 7300 років тому і, судячи з усього, практично відразу взялися за видобуток солі. Обсяги виробництва швидко зростали - до 1200 року до н. е. (пізня бронзова доба) вони сягали 1,5 тонни солі на добу.

Цікаво, що самі тунелі виявилися значно більшими, ніж міг би очікувати випадковий відвідувач. Згідно зі звітом Австрійського агентства преси, ширина деяких камер сягає 24 метрів, а висота - 20 метрів: такі розміри зумовлені тим, що гірники прокладали ходи вздовж соляних пластів, заглиблюючись у скельну породу.

Під час геологічного буріння було виявлено додаткові тунелі, які досі залишалися абсолютно непоміченими - це дозволяє припустити, що справжні масштаби комплексу досі до кінця не відомі.

Зсуви не змогли зупинити видобуток

Видобуток солі в Гальштаті не був гладким і безперервним процесом. Протягом століть родовище неодноразово страждало від потужних зсувів, які порушували хід робіт - часом досить серйозно. І все ж видобуток тривав. Даніель Бранднер, керівник відділу підземних розкопок при музеї, розповів:

"Але роботи йшли своєю чергою. Це була неймовірно стійка спільнота: всього через кілька років після зсувів тут знову починали видобувати сіль".

Важливо, що ця стійкість відображена в самих результатах розкопок: підлоги камер усіяні уламками та нашаруваннями, які місцями сягають майже 9 метрів у товщину, - це своєрідний літопис того, як родовище використовували, перебудовували та поверталися до нього знову й знову.

Історія людей у предметах

Мабуть, найдивовижніше в цій знахідці - не самі тунелі, а те, що залишилося всередині них. Розбираючи відкладення, що накопичилися на підлозі, археологи виявили зламані інструменти з найрізноманітнішими способами кріплення рукояток.

Зазвичай гірничі інструменти залізного віку були стандартизованими та вузькоспеціалізованими. Таке ж різноманіття знахідок вказує на те, що з часом шахтарі не просто дотримувалися усталених канонів, а експериментували з новими методами роботи.

Водночас про більш ранній, неолітичний етап освоєння родовища свідчать інші знахідки - кирки з оленячого рогу та каменю, виявлені в інших частинах гори.

Зазначається, що крім інструментів, археологам надала незвичайну послугу сама сіль. Завдяки своїм консервуючим властивостям вона зберегла органічні матеріали в незмінному вигляді протягом тисячоліть.

Обвуглені соснові лучини, уламки одягу, дерев'яні миски із залишками їжі та навіть збережені екскременти - все це вціліло під землею, дозволивши зазирнути в повсякденне життя людей, які проводили свої дні в пошуках солі в темряві шахт.

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