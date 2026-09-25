В Європі створили електричний дрон з 8 годинами польоту

Зазвичай дрони такого типу мають паливний двигун.

Новий електричний безпілотник Evo-LE від нідерландської компанії DeltaQuad може перебувати в повітрі до восьми годин і долати до 480 км за один політ. Про нову розробку, призначену передусім для розвідувальних та спостережних завдань, пише Interesting Engineering.

Компанія представила Evo-LE як електричний безпілотник із фіксованим крилом та вертикальним зльотом і посадкою (VTOL). Його планують використовувати для розвідки, спостереження, визначення цілей, охорони кордонів, а також як ретранслятор зв’язку. За даними видання, максимальна дальність польоту заявлена на рівні 298 миль, або близько 480 км. Водночас фактична тривалість польоту та дальність залежать від маси корисного навантаження й умов експлуатації.

Автор матеріалу зазначає, що головною особливістю Evo-LE стала збільшена тривалість перебування над районом спостереження. Розробники кажуть, що створювали апарат з урахуванням відгуків операторів, які працюють безпосередньо в польових умовах, а також досвіду, отриманого під час тисяч годин експлуатації.

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"Тривалість польоту змінює те, що можливо виконати під час місії", – заявив комерційний директор DeltaQuad Росс Джексон. За його словами, довше перебування над потрібною ділянкою дозволяє отримувати інформацію без перерв і рідше змінювати безпілотники під час операції.

Саме безперервність спостереження може мати значення під час контролю кордонів або інших великих територій, де заміна одного апарата іншим потенційно перериває потік даних. Водночас DeltaQuad поки не уточнює, скільки саме Evo-LE може перебувати в повітрі з кожним конкретним варіантом корисного навантаження.

Конструкція VTOL дозволяє запускати та саджати дрон вертикально, після чого він переходить до польоту на крилах. Це дає можливість використовувати його там, де немає злітно-посадкової смуги або достатньо місця для традиційного запуску. Evo-LE має максимальну злітну масу 13 кг, може нести до 1,5 кг корисного навантаження, а заявлена дальність радіозв’язку становить до 120 км.

Для складніших умов експлуатації безпілотник може комплектуватися засобами захисту від перешкод, захищеним зв’язком та автономною навігацією. Ці системи доступні як конфігурації, але компанія не стверджує, що вони встановлюватимуться на кожен апарат.

Збільшення тривалості польоту, як пояснює експерт DeltaQuad Марк ван Схі, вимагало не просто встановлення більшої батареї. "Досягнення такого рівня тривалості польоту вимагало змін у всій платформі", – сказав він.

Для цього інженери поєднали акумулятори з вищою щільністю енергії із двобатарейною схемою, переробили електричну архітектуру та модернізували силову установку вертикального зльоту. Крім того, конструкцію з композитних матеріалів зробили міцнішою, а захист від проникнення води вдосконалили для роботи під час дощу.

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