У Хмельницькому стартував регіональний бізнес-форум "Україна – країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, захід проходить у Торгово-промисловій палаті у Хмельницькому.

До дискусії залучені керівництво області, міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, голова Союзу промисловців і підприємців в області Іван Дунець, голова регіональної ради підприємців області Наталя Белякова, директор Південно-Західного регіонального управління Приватбанку Юрій Браніцький.

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Під час форуму заплановані панельні дискусії. Перша присвячена перспективам розвитку малого бізнесу в Україні, на другій буде заслухана інформація про шляхи успіху бізнесу в Україні.

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.