В Івано-Франківську розпочав роботу бізнес-форум "Україна - країна підприємців"

Як передає кореспондент УНІАН, бізнес-форум відкрився в 11:00 в готелі «Надія» в центрі міста.

Основними питаннями форуму є проблеми створення та підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.

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Форум складається з трьох панельних дискусій за участю представників влади, керівництва Івано-Франківської і Тернопільської філій регіонального управління Прикарпатського представництва Приватбанку, а також місцевих підприємців.

На форум прибули понад 200 місцевих дрібних і середніх підприємців, яких привітали представники департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, директор Івано-Франківської і Тернопільської філії Прикарпатського регіонального управління Приватбанку Юрій Акуленко та інші.

У програмі заходу — панельна дискусія «Перспективи розвитку малого бізнесу в Україні: державні програми і підтримка ініціатив», а також «Бізнес в Україні: шлях до успіху», яка передбачає виступ місцевих підприємців, готових поділитися своїм успішним досвідом.

Зокрема, заплановано виступ Сергія Фицака – директора IT-компанії Softjourn, Богдана Кривенчука – засновника ресторану японської кухні «Хепі Суші», Ростислава Кукурудзи – заступника голови Івано-Франківського правління українського союзу промисловців і підприємців, Юрія Акуленко – директора Івано-Франківської і Тернопільської філії Прикарпатського регіонального управління Приватбанку та ін.

Основним заходом форуму має стати презентація проектного фінансування Приватбанку на сервісі «КУБ» (Країна успішного бізнесу). Так, під час панельної дискусії «Лайфхаки для бізнесу» заплановано виступ керівника напряму по активно-пасивних операціях клієнтів МСБ Івано-Франківської і Тернопільської філії РУ Приватбанку в Івано-Франківську Юлії Тугай з темою: «Проектне фінансування на сервісі «КУБ» - країна успішного бізнесу, проект для підприємців».

Довідка УНІАН. Організатори форуму – Український союз промисловців і підприємців за підтримки місцевої влади та Приватбанку – прагнуть показати працюючим підприємцям і тим, хто бажає відкрити власну справу, реальні можливості та перспективи для втілення їх ідей, надихнути на прояв ділової ініціативи і продемонструвати практичні інструменти для створення чи розвитку бізнесу. Головна мета проекту – сприяти за рахунок розвитку малого бізнесу створення понад 1 млн нових робочих місць по всій країні.