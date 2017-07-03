Мінфін обіцяє не штрафувати бізнес за несвоєчасне подання податкових накладних через хакерську атаку

Міністерство фінансів України планує звільнити від штрафів платників податків, які в результаті найбільшої хакерської атаки 27 червня, що розповсюджує вірус Petya.A, не змогли вчасно зареєструвати податкові накладні.

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Про це йдеться в повідомленні Мінфіну на сторінці в мережі Facebook.

У міністерстві зазначили, що вірус негативно вплинув на можливість компаній виконувати свої обов'язки як платників податків.

«За нашою інформацією, найбільш болючою та масовою виявилася проблема реєстрації податкових накладних, виписаних з 1 до 15 червня», - йдеться в повідомленні.

Мінфін нагадав, що за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних передбачені штрафні санкції, при цьому чинний Податковий кодекс не передбачає норми, які звільняли б платника від відповідальності у такому випадку.

«Ми розуміємо, що в разі, якщо така реєстрація не відбулася через вірус, провини платника в цьому немає. Саме тому ми працюємо над проектом змін до Податкового кодексу, які дозволили б звільнити платників від сплати штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, виданих у відповідний період», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, блокує роботу комп'ютерних систем, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та інші великі підприємства.

У СБУ вважають, що атака вірусу-здирника, яка масово заразила комп'ютери українських компаній, могла бути організована з Росії або з територій на Донбасі, які контролюють сепаратисти.

Державна фіскальна служба заявила, що поки не має законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів, які були уражені в результаті найбільшої хакерської атаки, проте наполегливо рекомендує звертатися до кіберполіції, що дозволить владі в підсумку прийняти системне рішення.