Жахлива ДТП: у зіткненні Volkswagen, Mitsubishi і Toyota загинули пасажири (фото)

Вчора на 57 км автодороги Київ-Одеса поблизу с. Ксаверівка Васильківського району Київської області водій автомобіля "Toyota Prado", рухаючись у лівій смузі руху в напрямку м. Києва, не впоралася із керуванням, допустила виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнулася з автомобілями "Volkswagen Passat" та "Mitsubishi Grandis".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок ДТП водії трьох автомобілів та пасажир "Mitsubishi Grandis" отримали тілесні ушкодження.

Пасажир автомобіля "Volkswagen Passat", та пасажир автомобіля "Mitsubishi Grandis" - чотирирічна дитина, від отриманих травм загинули на місці події. Постраждалих доставлено Білоцерківської ЦРЛ.

Фото ДАІ МВС